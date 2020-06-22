مدير "شفاء الأورمان" بالأقصر: الصيدلية الإكلينيكية آمنة وتوفر الوقت

كشف الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة شمال الأقصر، أن الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأقسام التي تساهم في تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض.

وأضاف "حسين"، أن من أبرز التخصصات الموجودة داخل الصيدلية الإكلنيكية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، (صيدلي العيادات - صيدلي وحدة تحضير الأدوية الوريدية - صيدلي وحدة صرف الأدوية وتثقيف المرضى - صيدلى وحدة علاج اليوم الواحد - صيدلي وحدة العلاج الخارجي).

وأشار إلى أن من اختصاصات الصيدلية، تحضير العلاجات الكيمائية والمضادات الحيوية التي تؤخذ وريديًا داخل وحدة مزودة بأحدث الأجهزة التي تضمن الحفاظ على تعقيم الدواء وصحة العاملين، مما يوفر وقت للطبيب والممرضة ويضمن الأمن والسلامة للمريض والعاملين بالقطاع الصحي بالمستشفي.