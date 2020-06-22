من البحر الأحمر لسوهاج.. 24 ساعة من حوادث مراقبي الثانوية العامة

لا صوت يعلو الآن فوق صوت امتحانات الثانوية العامة 2020، والذي بدأ بالأمس، ومر أول أيام الامتحانات والتي بدأت باللغة العربية، بسلام على العناصر التعليمية، قبل أن يقع حادث أليم يعكر صفو اليوم الهادئ، وذلك من خلال حادث سير لمراقبين بلجان الثانوية.

11 مراقبا بامتحانات الثانوية العامة بسوهاج، أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بقرية الصوامعة غرب، وفقا لما أفادت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وقال علي رفاعي، رئيس مدينة طهطا، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات، مؤكدا استقرار حالة المصابين، وتحرر محضر للتحقيق.

حدث ذلك بعد أن تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم على الطريق الزراعي أمام وحدة إسعاف قرية الصوامعة غرب، وانتقل إلى مكان الواقعة، سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي، ونتج عن الوقعة إصابة 17 شخصا من مستقلي السيارتين.

مراقبو الثانوية العامة عاندهم القدر خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث لم يكن حادث التصادم السابق هو الأول في ليلة الثانوية، بل سبقه حادث يفوقه بشاعة، حينما لقي ثلاثة معلمين مصرعهم وأصيب 12 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر، جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة.

غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت صباح أمس السبت، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، يقل 15 شخصا من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.

على الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتبين وفاة ثلاثة أشخاص إثر الحادث، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين أحدهم حالته خطيرة، والباقين إصابتهم عبارة عن كسور وكدمات وجروح خفيفة وحالتهم مستقرة وتم حجزهم لتلقي العلاج اللازم.