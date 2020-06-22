إقبال على مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة بشبين القناطر

انطلقت اليوم الاثنين، في مستشفى طحانوب التكاملي بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر في القليوبية، مبادرة علاج الأمراض المزمنة وخدمات العلاج على نفقة الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وشهد اليوم إقبال عدد من المرضى للكشف وصرف الأدوية بالمجان.

وحضر انطلاق المبادرة في يومها الأول الدكتورة فاطمة عبدالمنعم، مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر، خليل عبدالعظيم رئيس الوحدة المحلية للقرية، مدير المستشفى الدكتور سيد أبوستيت، الدكتور فتحي سلامة استشاري الأنف والأذن والحنجرة، عدد من أهالي القرية.

واستقبل أهالي القرية نبأ انضمام مستشفى طحانوب إلى المبادرة الرئاسية بفرحة كبيرة ومشاركة، حيث كانت خدمات المبادرة مقتصرة في السابق على مستشفى شبين القناطر العام.

وتسلمت إدارة مستشفى طحانوب كميات من الأدوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة "الضغط والسكر والقلب والأورام"، لصرفها للمرضى بالمجان لمدة تكفي 3 أشهر.

شارك في تنظيم إطلاق المبادرة عدد من شباب القرية يتقدمهم الكابتن محمود عاطف، ومتطوعون من جمعية تنمية المجتمع المحلى بطحانوب، وحرص المشاركون في المبادرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فيما أجرت إدارة المستشفى والمتطوعين عملية تعقيم موسعة لكافة أدوارها.

وقال مدير مستشفى طحانوب إن المستشفى شهد تجديدات وتجهيزات كبيرة على مدار الأيام السابقة استعدادا لانطلاق المبادرة الرئاسية واستقبال المترددين على المستشفى، وأضاف أن الأطباء متواجدين بالمستشفى والأدوية متوفرة لكافة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.