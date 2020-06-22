جولة تفقدية لنائب محافظ القاهرة لمتابعة الأعمال الجارية بحي الأسمرات

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية بحي الأسمرات لمتابعة ما يستجد من الأعمال الجارية بنطاق الحي وعلى رأسها المدينة الشبابية الرياضية.

وأشادت المهندسة جيهان، خلال الجولة بما تم من أعمال، وذلك في حضور اللواء طارق اليمني رئيس حى المقطم وحسن الغندور رئيس حي الأسمرات ومديري الادارات المعنية.

وتابعت نائب المحافظ الموقف الحالي لإنشاء مبنى التضامن الاجتماعي، حيث تم التأكيد على شركة الانتاج الحربي بتسليم المبنى يوم 5 يوليو المقبل، كما وجهت بإقامة سور خارجي لمبنى التضامن لتأمينه أسوة بمبنى الشباب والرياضة.

شملت الجولة أيضا تفقد المسجد المقام حديثا والكنيسة، ووجهت بإنشاء سور الكنيسة لحمايتها وتأمينها.