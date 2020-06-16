صندوق تحيا مصر: ضخ 2 مليار جنيه في الأسمرات وبشاير الخير

تحدث محمد مختار المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، عن المشروعات التي شارك فيها الصندوق، في مجال الإسكان الاجتماعي، والقضاء على العشوائيات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن صندوق تحيا مصر، شارك في مشروع الاسمرات 1، والأسمرات 2، والأسمرات 3، فضلا عن مشروع بشاير الخير 1، وبشاير الخير 2، وبشاير الخير 3، وبشاير الخير 4، وبشاير الخير 5، مشيرًا إلى أن الصندوق ضخ 2 مليار جنيه في هذه المشروعات.

وأوضح مختار، أن الصندوق شارك في إحلال وتجديد منطقة العتال، بإحلال وتجديد 123 عقار، ولإقامة سوق حضاري للبائعين، لافتًا إلى أن 10 آلاف أسرة، تحيا في سكن آدمي مناسب بسبب جهود الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق شارك بـ909 ملايين جنيه في منطقة غيط العنب، وتحويلها من "عشش" لعمارات وأبراج 14 دور، بالمصاعد الكهربية الخاصة بها، لافتًا إلى أن الدولة نقلت هؤلاء نقلة نوعية، وأن الأطفال والشباب في هذه المناطق، يعرفوا جيدًا ماذا فعلت الدولة لهم.

وأكد أنه تم إقامة مراكز تدريب مهني لتدريب السيدات، ودعمهم اقتصاديًا، لافتًا إلى أن سيدات منطقة منشأة ناصر، تم تدريبهم على مهن يدوية، وتمويلهم قبل نقلهم لأماكن سكنهم الجديدة.

وأشاد مختار بسلوك الشباب في المناطق الجديدة، وأن الشباب والأطفال هم من يرشدوا الكبار وينصحوهم للحفاظ على نظافة الأماكن الجديدة ورونقها.