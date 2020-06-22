شباب "العمار الكبرى" يطهرون قريتهم بالجهود الذاتية: للوقاية من كورونا

نظم عدد من أبناء قرية العمار الكبرى التابعة لمحافظة القليوبية، حملة تعقيم شارك فيها أجيال مختلفة من أبناء القرية، إذ بدأت المبادرة بجروب على واتس آب، دشنه الشباب في الفترة التي أعقبت الإعلان عن حظر التجول في إطار الجهود المبذولة من الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ونفذ الشباب حملة لتعقيم وتطهير شوارع القرية، ومنازل حالات الاشتباه، بالجهود الذاتية، ومعاونة أهل الخير، في إطار الإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار الفيروسات والعدوى بين المواطنين والالتزام بتعليمات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدين أنّهم مستمرين في تطهير وتعقيم الشوارع يوميا، حرصا منهم على أهالي القرية من انتشار الوباء.