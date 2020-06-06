السيسي: عقيلة صالح وحفتر أثبتا أنهما يضعان مصلحة ليبيا نصب أعينهما

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما معه، خلال الأيام الماضية بالقاهرة، على رغبتهما الأكيدة، في إنفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في أن يعرف الاستقرار طريقه مجددًا إلى ليبيا، وفي أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي، أن عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر أثبتا أنهم يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، وهي المصلحة الوطنية التي تأتي فوق كل اعتبار.

وتابع: "لقد تحليا بالمسؤولية والحس الوطني، حتى أمكن التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا".