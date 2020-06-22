الصحفيين توفر 12 ألف قناع طبي لأعضائها لمواجهة كورونا

قال خالد ميري، ووكيل نقابة الصحفيين، إنّه تلقى خطابًا من شركة الصفا للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم.

وأضاف ميري في بيان عنه اليوم، أنّ هذا يأتي تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتات تبذلان جهود غير عاديا خلال الأزمة.

وأوضح أنّه جرى تسلم الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها في مبنى النقابة بموجب كارنيه النقابة، كما يتم اليوم تسلم الأقنعة الطبية المهداة من شركة هواوي، وعددها 10 آلاف، لتوزيعها من مقر النقابة أيضا.

وأكد أنّ توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على أداء عملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أنّ الصحفيين يعملون في ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا لحظة منذ بداية ظهور الفيروس منذ نحو 4 أشهر، إيمانا بالدور الحقيقي الذين يلعبوه في نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء والتي تقتل الشائعات المثيرة للذعر في مهدها.