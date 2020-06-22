الأعلى للإعلام يحذر الوسائل الإعلامية: آخر موعد لتوفيق الأوضاع 16 أغسطس

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ المجلس سيرسل إنذارا وتحذيرا لكل الوسائل التي لم توفق أوضاعها طبقا للائحة التراخيص التي شملت 18 نموذجا، واللائحة التنفيذية للقانون وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، التي أمهلت جميع الوسائل لتوفيق أوضاعها 6 أشهر، تنتهي في 16 أغسطس المقبل.

مصدر بالمجلس: تلقينا عددا قليلا من الطلبات في 3 أسابيع.. وكورونا السبب

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن أنّ المجلس تلقى عددا قليلا من طلبات التراخيص وتوفيق الأوضاع منذ بدء تلقي الطلبات قبل نحو 3 أسابيع، لافتا إلى أنّ ضعف الإقبال قد يكون بسبب تفشى وباء كورونا الذي أثر اقتصاديا على كل المجالات خاصة الاقتصادية، لاسيما وأنّ اللائحة وضعت رسوما للترخيص وتوفيع الأوضاع بحسب تعبيره.

وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع مجموعة من العاملين بالمجلس، بحضور الأمين العام للمجلس، للاطمئنان على سير عمل الأمانة الفنية لاستقبال طلبات الترخيص، عقب إقرار لائحة التراخيص، وأكد لـ"الوطن" أنّ طلبات الترخيص على الموقع الخاص بالمجلس، وعلى من يرغب في الترخيص تقديم الطلب إلكترونيا، وترك رقم التواصل معه.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ المجلس مستمر في تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية، بعد إقرار لائحة التراخيص، سواء ترخيص صحف وقنوات ومواقع جديدة أو توفيق أوضاع القائمة بالفعل، لافتا إلى أنّه تلقى عددا من طلبات الترخيص وتوفيق لأوضاع وجارٍ فحصها وحصرها، موضحا أنّ نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة، متاحة على موقع المجلس، ويتم كتابتها يدويا وتسليمها بالمرفقات المطلوبة، والتوقيع عليها بمقر المجلس.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية، التي تزاول نشاطا داخل مصر، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، إعمالا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت على إجراءات تلقي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي، التي تصدر أو تُوزّع في مصر، وإجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية إعمالا لنص المادة (70 بند 2) من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وغيرها من الإجراءات.