إنفاق 10 مليارات جنيه على برنامج تطوير القرى في 6 سنوات

ذكرت وزارة التنمية المحلية، أنّ البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى شهد خلال الـ6 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرف 10.5 مليار جنيه، تمويل ذاتي ومن خزانة الدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين من أبناء القرى، واستفاد نحو 13 مليون مواطن بـ650 قرية بإجمالي 1684 مشروعا.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى إنفاق 450 مليون جنيه لإنشاء 100 وحدة صحية، 750 مليون جنيه لتنفيذ 150 مدرسة و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 200 مشروع مياه شرب و750 مليون جنيه، لإنشاء 125 مشروعا تحسين بيئة من تغطية مصارف ومعدات نظافة، و3.8 مليار جنيه لتنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري و1.4 مليار جنيه لتنفيذ 500 مشروع كهرباء، و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 141 مشروع صرف صحي و250 مليون جنيه لتنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية.