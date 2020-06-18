التنمية المحلية تطلق بوابة إلكترونية لتقديم 54 خدمة للمواطنين في يوليو

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو 2020 ولمدة شهرين كتشغيل تجريبي من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لخدمات المحليات لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها للمواطنين على البوابة الالكترونية لخدمات المحليات، خاصة مع تطبيق الإجراءات والتدبير التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل التجمعات في المصالح الحكومية.

وأضاف شعراوي في تصريحات أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصري والجهات التي ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن عدد الخدمات التي سيتم إتاحتها على البوابة الالكترونية لخدمات المحليات ستصل إلى نحو 54 خدمة ومن بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مباني والتصالح في مخالفات المباني وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الاستغلال للعقار وتعديل رخصة محل.

وقال شعراوي إنه وجه المحافظين بعدد من التكليفات لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وعلى رأسها أن يتم المتابعة المباشرة لملف المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات وإتاحتها الكترونيا وتطوير منافذ أدائها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى "مراكز – مدن – أحياء" المحافظة والمعمول بها في المراكز التكنولويجة، وسرعة التعاقد مع الشركات الموكل لها تنفيذ التعامل مع المواطنين والدفع الالكتروني ويمكن الاستعانة بالنماذج المعمول بها في محافظة القاهرة.

وشدد شعراوي على سعي الوزارة بصورة دائمة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عنها.