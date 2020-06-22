تنفيذ 60% من تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، عن أنّ الشركة المنفذة لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر من تنفيذ 60% من حجم الأعمال أمس، في الفترة من التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت أمس غلق شارع الأهرام بالاتجاهين، لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر، وذلك لمده 3 أيام، على أن يبدأ العمل خلال تلك الفترة من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا.

وأضحت المحافظة في بيان: "ستشمل التحويلة المرورية الآتي: القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الأهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى، وتم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينا تجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام، ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادي، ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى.

والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام، السير يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الأهرام.