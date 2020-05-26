محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق المنصورية لمدة 6 أيام
كتب:
سلامة عامر
09:47 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تتم مع مختلف الجهات لسرعه الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الفيوم وطريق المنصورية وميدان الرماية فسوف يتم البدء في اعمال رفع كفاءة الطبقة الإسفلتية بطريق المنصورية في المنطقة المحصورة بين تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام حتى تقاطع طريق المنصورية مع الطريق الدائري (القوس الغربي).
وتنوه المحافظة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق المنصورية بداية من تقاطعه مع شارع الأهرام حتى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الملك فيصل كمرحلة أولى وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.
كما تؤكد محافظة الجيزة أن الأعمال تستمر لمدة 6 أيام تبدأ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 31/5/202 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.