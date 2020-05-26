محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق المنصورية لمدة 6 أيام

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تتم مع مختلف الجهات لسرعه الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الفيوم وطريق المنصورية وميدان الرماية فسوف يتم البدء في اعمال رفع كفاءة الطبقة الإسفلتية بطريق المنصورية في المنطقة المحصورة بين تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام حتى تقاطع طريق المنصورية مع الطريق الدائري (القوس الغربي).

وتنوه المحافظة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق المنصورية بداية من تقاطعه مع شارع الأهرام حتى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الملك فيصل كمرحلة أولى وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

كما تؤكد محافظة الجيزة أن الأعمال تستمر لمدة 6 أيام تبدأ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 31/5/202 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.