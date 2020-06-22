32 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق و5 للنقل العام خلال 6 سنوات

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن أنّ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري شهد خلال الـ6 سنوات الماضية إنفاق 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على قطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة، للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج لأماكن التوزيع.

وأشار وزير التنمية المحلية فى تصريحات، إلى إقامة 7 آلاف مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية، و15 ألف كيلو متر جرى رصفها ورفع كفاءتها و75 كوبري لعبور المشاة، و15 نفقا لعبور المشاة و32 كوبري لعبور السيارات ونفق للسيارات خلال الـ6 سنوات الماضية.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، أشار إلى صرف 5.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل مليوني مواطن يوميا، علاوة على شراء 1800 أتوبيس جديد، ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلي، و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وشراء 7 أتوبيسات كهربائية، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات 1500 أتوبيس.