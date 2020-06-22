وزير الرياضة: الشباب لديه هواجس من الحصول على قروض

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الشباب لديه هواجس من الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وفقا لدراسات في هذا الشأن.

واضاف "صبحى" في كلمته خلال افتتاح فاعليات مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، عبر منصة Zoom، أن الوزارة بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة فتحت مراكز الشباب في المحافظات، لإقامة حاضنات أعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وبدورها، أعربت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مسابقة رالي مصر دائما ما تحظى بالمشروعات المتميزة وتكسب المشاركين العديد من المهارات.

وأكد على ثقتها في نجاح المسابقة من خلال تحويل رواد الأعمال إلى أصحاب مشروعات صغيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. ويعد "رالي مصر لريادة الأعمال"، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم.