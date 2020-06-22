محافظ الإسكندرية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021، ليقبل بحد أدنى 250 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و271 درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة.

وأوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفني.

يذكر أنه سيتم تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب بمدارس الربط من قبل كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصا على إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.