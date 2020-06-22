"المجتمعات العمرانية" توضح كيفية طرق سداد ثمن الأراضي المطروحة

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنّ الأرض التي طرحت مؤخرا جرى تخصيصها للأنظمة كافة، عدا الأراضي المخصصة فقط بنظام للشراكة أو بمظلة الإسكان القومي والاجتماعي.

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك بالمصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنّ الأراضي يتم طرحها مع عدد من التيسيرات الإضافية، مثل منح مدة إضافية للتنفيذ بلا مقابل مدة 3 أشهر تضاف للمدة الأصلية والإضافية، وهي المشروعات الساري تنفيذها حتى 15 مارس الماضي، وما بعدها، والتي فيها يتم تأجيل الأقساط المستحقة بالأراضي اعتبارا من 15 مايو الماضي ومدة 6 أشهر كحد أقصي، موضحا أنّه يتم احتساب ذلك من خلال حساب الأقساط المستحقة بتلك الفترة، ويتم تحميل الأعباء على الفوائد بنسبة 7.5% دون تعديل موعد السداد لباقي الأقساط.

وأكد أنّه بالنسبة للأراضي المُخصصة لنظام الشراكة مع الهيئة فيتم توفير منح لها كمدة إضافية للتنفيذ دون مقابل لـ3 أشهر وتُضاف للمدة الأصلية بالمشروع، مع ترحيل موعد استلام الحصة العينية الواقعة بدء من 15 مارس الماضي ولمدة 6 أشهر بفائدة قدرها 7.5% لحين تاريخ السداد، مشيرا إلى أنّ تلك التيسيرات تسري بالأراضي الساري لها التخصيص فقط ولا تسري على الأراضي المخصصة لمظلة الإسكان القومي، أو الاجتماعي، وأراضي التي يتم بها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة.