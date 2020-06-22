العراق: تدمير أوكار لداعش على شكل حاويات تحت الأرض بصحراء ⁧‫صلاح الدين

دمرت القوات الأمنية العراقية المشتركة، اليوم، عدة أوكار لإرهابيي تنظيم "داعش"‬⁩ في صحراء ⁧‫محافظة صلاح الدين.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من لواء "مغاوير الجزيرة" التابع للفرقة السابعة، ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، واجبًا أمنيًا مشتركًا؛ نتج عنه تدمير عدة أوكار لإرهابيي داعش‬⁩، كانت على شكل حاويات تحت الأرض، وجرت العملية في صحراء ⁧‫صلاح الدين‬⁩.

وفي السياق ذاته، عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم، على منصة لإطلاق الصواريخ وبداخلها صاروخين من نوع "كاتيوشا" معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية شرعت بتفكيك المنصة.