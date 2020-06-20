ندد نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد؛ اليوم السبت؛ بالهجوم التركي على أراضي إقليم كردستان، ودعا كلاً من أنقرة وحزب العمال الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لنزاعهما الدموي المتواصل منذ عشرات السنين.

وقال الحداد في بيان له اليوم: "إن عدداً من المواطنين المدنيين سقطوا ضحايا بسبب المواجهات الدائرة منذ أيام بين القوات التركية وحزب العمال داخل إقليم كردستان. ندين هذا الهجوم التركي بأشد العبارات، ونطالب الحكومة الاتحادية بالضغط على تركيا لوقف هجومها على الأراضي العراقية" وفقا لموقع "تركيا الآن".

وفى بيان مماثل؛ أدان برلمان كردستان، اليوم السبت؛ القصف التركي للحدود واستشهاد عدد من المدنيين في دهوك جراء الهجوم العسكري الٲخير لتركيا علی قوات حزب العمال الكردستاني.

وجاء فى بيان البرلمان: "نواسي ٲهالي الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحی. إن رئاسة البرلمان تؤمن بٲن الخلافات لا تحل بسفك الدماء والحل العسكري. بدورنا نؤيد النضال المدني والديمقراطي والبرلماني لحل المسٲلة الكردية، وٳنهاء الاقتتال الداخلي والحل العسكري؛ ذلك ٲن الٲخير يزيد الطين بلة، ويكون عاملاً لاستشهاد المواطنين الٲبرياء، ٳضافة ٳلی حرق مزارع المواطنين، وتدمير قری ٳقليم كردستان، كما نطلب من جميع الدول والقوات وٲي جهة كانت عدم استخدام ٳقليم كردستان ساحة للحرب بتلوناتها ".

وبعد تدخلاتها العسكرية في سوريا وليبيا، تواصل تركيا عربدتها في المنطقة بهجوم سافر على شمال العراق، حيث شنت طائرات حربية تركية سلسلة من الغارات على القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران التابعة لمحافظة أربيل في شمال العراق، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني على المنطقة نفسها، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وإيران الاثنين.