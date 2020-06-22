وزير الري الأسبق: مصر من أكثر دول العالم تضررا بالتغيرات المناخية

شارك الدكتور حسام الدين مغازي، استاذ هندسة الري والصرف بجامعة الإسكندرية ووزير الموارد المائية والري الأسبق، عبر الفيديو كونفرانس في المنتدى الدولي الرابع بعنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"، والذي تنظمه جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة وبرئاسة دكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وألقى محاضرة علمية حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ"، والتي تناولت ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الموارد المائية والشواطئ المصرية، فضلاً عن جهود الدولة للتأقلم ومجابهة الظاهرة على الشواطئ، وأهم التحديات التى تواجه إدارة الموارد المائية المصرية.

وأكد أن مصر أقل دول العالم تأثيرًا في الاحتباس الحراري، ولكنها أكثر دول العالم تضررا بالتغيرات المناخية.

وأوصى خلال المحاضرة بزيادة الرقعة الزراعية خاصة حول المصانع؛ لامتصاص ثاني اكسيد الكربون، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالرياح والشمسية، من أجل التقليل من تأثير التغيرات المناخية على مصر.

ولحماية الشواطئ أكد " مغازي" أنه يجب الحفاظ والاهتمام بالكثبان الرملية الشاطئية في منطقة وسط الدلتا، والعمل على تثبيتها باستخدام الأشجار لمجابهة ارتفاع سطح البحر، فضلا عن إقامة أعمال الحماية أمام القري السياحية، وتطهير الرمال وإعادة ضخها على الشواطئ المصرية مما يزيد من ارتفاعها عن مستوي البحر.