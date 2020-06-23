مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:33
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 07:08
أذان العشاء 08:43
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:06
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:03
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:05
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:34