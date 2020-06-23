مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:43

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:06

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:03

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:05

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:34