خطوات شحن كارت عداد الكهرباء بخاصية NFC عن طريق الموبايل

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، معلومات عن خاصية الـNFC التي تستخدم في شحن كارت عداد الكهرباء، عن طريق الموبايل في بيتك أو مكتبك وكيفية استخدامها، من خلال تطبيق سهل وبسيط، عبر التليفون المحمول الخاص بك.

خاصية "NFC"، التي توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة، هي شريحة إلكترونية، تتواجد في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معا من الخلف، في دائرة نصف قطرها حوالي 4 سم، يتمكن كلا الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيا كان حجمها، والقيام بمهام متعددة، دون الحاجة إلى وجود إنترنت واي فاي، أو إنترنت الشريحة.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي تتيحه القابضة للكهرباء، إمكانية شحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع مثل جلوبال والمصرية للعدادات الذكية، والسويدي إلكتروميتر، والسويدي إلكتريك.

إذ يمكنك شحن عداد جلوبال عن طريق تطبيق سهل، أما عدادات المصرية للعدادات أو السويدي إلكتروميتر أو السويدي إلكتريك يمكنك شحن الكارت عن طريق تطبيق MyFawry أو تطبيق "خالص".

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء

1. قم بإدخال بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل لإنشاء حساب جديد.

2. بعد إنشاء الحساب والدخول قم باختيار الشركة التي تتبعها.

3. قم بعد ذلك باختيار اسم الشركة المصنعة للعداد من القائمة ثم اضغط متابعة.

4. تأكد من أنّ الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC، ثم قم بشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية الإلكترونية.

ويمكنك تغيرر كارت العداد القديم بكارت آخر جديد مزود بخاصية الـNFC من خلال التوجه لإدارة الكهرباء التجارية المسؤولة عن منطقتك، أو من خلال التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء لإرسال مندوب إلى المنزل.

5. قم باختيار شحن الكارت من القائمة الرئيسية.

6. الصق كارت العداد في ظهر الهاتف الخاص بك لنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

7. بعد أن يتم نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت، قم بتركيب الكارت في العداد لنقل رصيد الشحنة.