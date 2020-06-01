3 اختبارت لفحص عداد الكهرباء الميكانيكي أو الإلكتروني في شقتك

في بعض الأحيان يفاجأ البعض بعبارة "العداد معطل" فى فاتورة الكهرباء دون أن يعرف السبب والآثار المترتبة على ذلك.

الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت 3 اختبارت سهلة لفحص العداد الميكانيكي والإلكتروني لمعرفة إن كان سليمًا أم معطلاً وهى:

- يتم غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية .

- يتم تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

- يتم تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد سليم، أما إذا تغيرت القراءة فهذا مؤشر بوجود خلل ما بالعداد ينصح في هذه الحالة بالتوجه للشركة لتقديم طلب فحص العداد معملياً وتركيب عداد بديل.