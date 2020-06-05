لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة.. خطوات اختبار سلامة عداد الكهرباء ظاهريا

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يتفاجأ الكثيرين بارتفاع في قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة باستهلاكه، مما تجعله في حيرة بين حقيقة ذلك الاستهلاك وحدوث خطأ آخر، وفي الغالب يكون ناتج عن عدم سلامة العداد، وتستعرض "الوطن" خطوات اختبار عداد الكهرباء ظاهريا للتأكد من سلامته، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- قم بفصل جميع أجهزة المنزل بإزالة الفيشة الخاصة بهم وليس بفصل مفاتيح لوحة الكهرباء.

- سجل قراءة العداد بعد أن قمت بفصل جميع الأجهزة.

- سجل قراءة العداد مرة أخرى بعد مرور 15 دقيقة من فصل الأجهزة.

- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن عداد الكهرباء الخاص بك سليم وليس به تلف.

- وإذا تغيرت قراءة العداد في المرة الثانية يجب التوجه لشركة الكهرباء التابع لها العقار السكني الخاص بك لطلب فحص العداد معمليا.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".

محافظة كفر الشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجديد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".