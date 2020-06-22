دراسة صينية: المتعافون من الفيروس معرضون للإصابة بعد 3 أشهر

كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت فى مجلة «نيتشر ميديسن» الطبية أن المتعافين من كورونا قد يكون لديهم أجسام مضادة لمدة شهرين إلى 3 أشهر فقط، وحسب الباحثين فإن الاستنتاجات لا تعنى بالضرورة أن الشخص الذى تعافى يمكن أن يُصاب مرة أخرى.

ووفقاً للدارسة، فإن صحت تلك الفرضية فذلك يعنى أن المتعافين ربما يصابون مجدداً بالفيروس مع استمرار احتمالية عدم إصابتهم حال وجود نسبة ضئيلة من الأجسام المضادة لديهم.

"الصحة العالمية": زيادة يومية قياسية فى الإصابات

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، أمس، مع ارتفاع إجمالى الإصابات 183020 خلال 24 ساعة، وقالت وكالة أنباء «رويترز» إنه طبقاً لتقرير يومى كانت أكبر زيادة فى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.

وسجّلت الولايات المتحدة، أمس، 305 وفيات خلال 24 ساعة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، وهو اليوم العاشر على التوالى الذى تنخفض فيه حصيلة الوفيات جرّاء كورونا إلى ما دون الألف، واليوم الثالث الذى تنخفض فيه إلى ما دون 400 وفاة منذ بلغ الوباء ذروته فى منتصف أبريل.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكشف غدا عن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعى.

وعن اللقاح المضاد للفيروس، أعلن ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز «جاماليا» للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، أن اللقاح الذى تم التوصل إليه بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية سيحمى من العدوى لمدة تزيد على عامين.

وكانت التجارب السريرية للقاح الروسى الذى طُوِّر بمشاركة وزارة الدفاع الروسية انطلقت فى 18 يونيو، على عيّنة من 18 متطوعاً، ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل.