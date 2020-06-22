الجندي يهاجم العدوي: عدم الإلمام باللغة واتباع الهوى بيعمل كارثة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيخ الكتاني وصف النبي بكاشف الغمة.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "دي إم سي": "الشيخ مصطفى العدوي سمى من قال هذا الأمر بأنهم أهل الزيغ والضلالات، وأتباعه دافعوا عنه أكثر مما دافعوا عن النبي".

وتابع: "الشيخ عبدالباعث الكتاني قال إن العدوي اتسم بإنكار المجاز في اللغة العربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كاشف الغمة بإذن الله وإن كانت نُسبت إليه، دليل ذلك ما قاله الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضله ورسوله".

وأردف: "معنى الآية الكريمة أن الرسول صاحب فضل، وطبقًا لكلام العدوي فإن من يقول إن الرسول صاحب فضل فهو مشرك، وقال الكتاني أيضًا إن الله نسب الإعطاء للرسول فصارت صفة النبي مؤتي الرحمة ومؤتي النعمة".

وتابع، أن الكتاني قال في معرض رده على الدعوي، إنه تعلم من مشايخ الأزهر الشريف أن هناك فرقًا بين إضافة الشيء إلى مصدره وهو الله وبين إضافة الشيء إلى مظهره وهو النبي.

وواصل: "مشكلة عدم الإلمام باللغة العربية بتعمل كارثة واتباع الناس بالهوى بيعمل كارثتين".