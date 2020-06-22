فضيحة.. قيادات أمنية تركية متورطة في منظمة إجرامية لتهريب المهاجرين

ألقت الشرطة التركية القبض على قائد إحدى مديريات الأمن وضابطين آخرين، اليوم الاثنين، في إطار التحقيقات التي تجرى مع عصابة «يشارلر» المتورطة في قضايا ربا وتهريب المهاجرين وسيارات الأجرة المقرصنة.

وكشفت صحيفة «سامان يولو» التركية أن هناك ثلاثة أفراد من الشرطة التركية ضمن 24 متهمًا في تحقيقات المنظمة الإجرامية المعروفة بـ«يشارلر». وذكرت أن نائب رئيس فرقة أرناؤوط كوي الأسبق، خيرالدين جول، ضمن المتهمين التسعة المحبوسين، وأنه متهم بالتستر على سلسلة من الجرائم المزعومة للمنظمة ومحاولته غلق بعض الملفات التي تدينها وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتتابع فرق مكافحة الجريمة المنظمة بإسطنبول منذ ما يقرب من عامين هذه المنظمة، وفي يوليو الماضي نفذت عملية على المنظمة التي يتزعمها المدعو «شاهين يشار». وألقت القبض على 6 من عائلته بالإضافة إلى نائب رئيس إحدى الفرق بمديرية أمن أرناوت كوي الأسبق، خيرالدين جول، والضابطين عثمان يونكول وكامل أجيكال.

وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها محكمة الجنايات الـ 38 بإسطنبول فإن عصابة «يشارلر» متهمة بـ15 جريمة مختلفة منها الربا وتهريب المهاجرين وسائقي سيارات الأجرة المقرصنة.