صحفية أمريكية: أردوغان تلقى 12 مليار دولار من السراج للتدخل في ليبيا

زعمت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ليندسي سينيل، أن فايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني الليبية قدَّم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 12 مليار دولار أمريكي من أجل التدخل عسكريًا في ليبيا.

وأوضحت ليندسي سينيل، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حكومة الوفاق أودعت 4 مليارات دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي التركي بالإضافة إلى 8 مليارات دولار أمريكية أخرى تحت تصرف أردوغان مقابل التدخل عسكريًا في ليبيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ولفتت الصحفية الأمريكية في تغريدتها النظر إلى أن هناك 10 آلاف سوري من المرتزقة داخل ليبيا يحصل كل منهم على 2000 دولار شهريًا، كما وعدتهم تركيا خلال نقلهم من جبهة القتال في سوريا إلى ليبيا قبل أشهر.