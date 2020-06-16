وزيرة الهجرة تعلن ترجمة آخر 3 حلقات من "الاختيار" للإنجليزية والفرنسية

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التعاون بين الوزارة وشركة سينرجي للإنتاج الفني، والاتحاد، بأن آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار، سيتم ترجمتهم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وسيتم وضعها على موقع الوزارة، ليستطيع المواطنين في الخارج مشاهدتها.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه عليها الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC.

وقالت مكرم، إن المسلسل كان عبارة عن ملحمة، أظهرت لنا الكثير من الأشياء التي يواجهها أبطالنا في شمال سيناء، وإظهار نبل أخلاق الجندي المصري، والصدق في التعامل ومحبته للوطن، لذلك عندما رأيت المسلسل، قررت أن يصل لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث، الذين لا تساعدهم لغتهم العربية على فهم المسلسل، فكان من الواجب علينا تعريفهم به.

وأضافت، أن اهتمامنا بالأجيال الجديدة الناشئة، كان من خلال التعاون من وزارة الهجرة مع وزارة الدفاع، ومحاضرات أكاديمية ناصر العسكرية، والتعريف بمفهوم الأمن القومي المصري، والتحديات التي تواجهها الدولة، وزيارة الصاعقة وكلية الشرطة، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا، تم تأجيل هذه الزيارات، وبالتالي كان لابد الوصول لهم بطريقة تنمي الوعي لديهم، فكان هذا التعاون وترجمة آخر 3 حلقات من المسلسل، وليس بالكامل.

وتابعت، أنها تريد إعطائهم خلاصة التعب والجهد ورؤية الجندي المقاتل، مؤكدة أننا لدينا الرغبة في التوصيل للخارج المفاهيم التي نمتلكها والتحديات التي نواجهها وما تمر به مصر وما تفعله الجماعات الإرهابية، ونريد للجيل الثاني والثالث توصيل نفس الأفكار التي لدينا، في البداية سيتم وضع ال3 حلقات المترجمة باللغة الإنجليزية على الموقع وبعد الانتهاء منهم سيتم وضعهم باللغة الفرنسية.