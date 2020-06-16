وزيرة الهجرة: الدولة تستفيد من خبرات العلماء المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريبن بالخارج، إن أزمة فيروس كورونا، جعلت الكثيرين من العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، يعرضوا خدماتهم ويشرحوا ماهية هذا الوباء، وكيفية استيعابه، والتعامل معه، مثل الدكتور أشرف الفقي، هشام العسكري، أسامة حمدي، جميعهم شاركوا معنا، في التوعية بخطورة الفيروس.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الدكتور أسامة حمدي، رد على صحيفة الجارديان في بداية الأزمة عندما تحدثت بمعلومات خاطئة عن الدولة المصرية فيما يتعلق بأعداد المصابين، وأرسل جواب مهم للجامعة التي أعطت المعلومات للجارديان، ونشرت على أساسها، مؤكدة أنهم متعاونين بشكل كبير، وهو ما يعطي الشعور بالسعادة لوزارة الهجرة، أن مؤتمرات "مصر تستطيع" التي جمعت من خلالهم الخبراء والعلماء في كل المجالات، استطاعت خلال هذه الأزمة أن تستفيد من خبراتهم.