مع عودة السياحة.. المستلزمات الطبية اللي ممكن تحتاجها لو هتسافر

تستعد الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة في مصر، سواء كانت داخلية أو خارجية، وقامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتسليم عدد من الفنادق الشهادات الصحية والتي تضمن اتباعها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تستعد المطارات لاستقبال حركة الطيران بداية من شهر يوليو المقبل.

وحتى يتجنب المسافر الإصابة بالفيروس قدر الإمكان عند الانتقال من محافظة لأخرى، تستعرض "الوطن" نصائح للمستلزمات الطبية والأدوية الواجب اصطحابها وبعض النصائح للحماية من الفيروس، وفق الدكتورة الصيدلانية أميرة إبراهيم، كالتالي:

الأدوية الواجب اصطحابها

أكدت إبراهيم، على ضرورة اصطحاب ما يكفي الفرد عند السفر من أدوية تساعده في حالة الشعور ببعض أعراض الفيروس، دون اصطحاب كمية كبيرة والتي قد تؤدي في النهاية إلى نقصها لدى المرضى، والذين هم في أشد الحاجة لها، وجاءت الأدوية كالتالي:

- الفيتامينات: وتتضمن تلك الأدوية الخاصة بفيتامين "د" وفيتامين "هـ"، وفيتامين "C".

- أقراص باراسيتامول 500 مجم، أو باراسيتامول شراب.

- كما يمكن الاستعانة بدواء "زنك" ليتم أخذه عند الضرورة أو الشعور بالأعراض.

المستلزمات الطبية الواجب اصطحابها

- عدد كاف من الكمامات على قدر الاستخدام دون الإفراط في الاحتياطي منها.

- عدد كاف من زجاجات الكحول دون تخزين عدد كبير منها حتى لا تؤدي إلى نقصها لدى المحتاجين.

وركزت الصيدلانية على أنه لا توجد هناك أدوية وقائية سوى بعض الفيتامينات، والتي تعمل على تقوية المناعة، وما دون ذلك يتم اتخاذه عند الشعور بالأعراض مع التزام العزل المنزلي.