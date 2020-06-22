جنوب سيناء تواجه كورونا بتعقيم استراحات المنتدبين لامتحانات الثانوية

قام عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة تعقيم استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضم استراحة إدارة نويبع 30 سريرًا، واستراحة دهب 35 سريرًا، وشرم الشيخ 62 سريرًا.

وتابع وكيل المديرية، إجراءات الحماية وبوابات التعقيم ومراعاة المسافات الآمنة بين المنتدبين، وكذلك التهوية الجيدة، وتوفر خدمات الإعاشة بالاستراحات.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جهزت 9 استراحات لاستقبال المنتدبين للملاحظة في امتحانات الثانوية العامة، لـ7 لجان بإجمالي 350 منتدبًا (رئيس لجنة، مراقبين، ملاحظين).