"صحة المنوفية" عن زعم صيدلي ابتكار علاج لفيروس كورونا: خزعبلات

أكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما ردده الصيدلي حاتم جمعة من مزاعم باختراعه لعلاج لفيروس كورونا، وتواصله مع مديرية الصحة أو وزارة الصحة لترخيص العلاج لا أساس له من الصحة.

وقال وكيل الوزارة "هذا الكلام غير صحيح، وهو حاول ياخد شرعية على العلاج الخزعبلي اللي بيتكلم عليه".

وأضاف "نصحناه يروح إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، لأن مديرية الصحة ليست جهة منح تصاريح لعلاج غير معروف جدواه، ولا عنه نعلم شيئًا بعد ذلك".

وأكد الصيدلي حاتم جمعة الذي يزعم اختراعه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، أن العلاج يؤتي نتائج إيجابية سريعة، حيث تتحسن حالة المصاب ويُشفى من المرض في غضون أربعة أيام فقط، مشددًا على أنه نجح في علاج أكثر من 150 مصابًا بالفيروس، ولم يجد علاجه مع شخص واحد.

وأضاف "جمعة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه طرق باب مديرية الصحة في محافظتي المنوفية والغربية لمساعدته في إيصال علاجه إلى وزارة الصحة لإجراء التجارب المطلوبة، لاعتماد الخلطة العشبية علاجًا رسميًا لفيروس كورونا، مؤكدا أن أحدًا لم يهتم من مديريتي الصحة بالمحافظتين .