"الصحة": لا يوجد حتى الآن دواء شاف من كورونا

أكد الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد دواء شاف لفيروس كورونا المستجد.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن كل الموجود حاليًا هو برتوكولات علاج حققت نتائج طيبة، مشيرًا إلى أن مصر لديها التجارب السريرية الخاصة بها ولكنها لن تعلن عنها إلا بعد انتهاء التجارب.

وأوضح أن هناك أملا لوجود دواء شاف من فيروس كورونا قريبًا، محذرًا المواطنين من تناول دواء "ديكساميثازون"، مشددًا على خطورته وأعراضه الجانبية الخطيرة، مؤكدًا أنه ليس دواء مخصص لفيروس كورونا ولكنه دواء مضاد للالتهابات التي تحدث بسبب الفيروس ولا يصح إعطاؤه للمريض في العزل المنزلي مطلقًا.

كما أكد حسني أن ارتفاع درجة الحرارة لا يؤثر مطلقًا على فيروس كورونا، وأن ذلك ثبت منذ البداية بعد ظهوره في بعض الدول الأستوائية، وبعض دول الخليج ذات الحرارة المرتفعة.