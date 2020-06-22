الرقابة الإدارية تشن حملات في عدد من المحافظات

‏في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضبط الاسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الحملات بمحافظات كل من (الغربية والشرقيه وكفر الشيخ والأقصر وقنا)، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات.

‏ وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها ثلاثة آلاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وكذلك ضبط 25 طن دقيق، و2 طن من الأسماك المملحة، وعدد 579 ألف عُلبة سجائر، وحوالى 1.5طن مواد غذائية متنوعة، وحوالى ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم ضبط حوالى 11,5 ألف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.