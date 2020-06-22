طبيب بـ"عزل الساحل": نحن في معركة لا نعرف العدو.. والحالات تختلف عن بعضها

قال الدكتور أسامة مندور طبيب بمستشفى عزل الساحل التعليمي، إننا موجودين داخل معركة، ولا نعرف من هو العدو، "بنبقى في المستشفى، ومش شايف اللي هيضربني هيجيلي منين، وأنا ماسك أوكرة الباب، أو أثناء التعامل مع مريض"، لكن هذه رسالة وضعنا فيها، ويجب أن نؤديها على أكمل وجه ممكن، ونتواجد بكثرة قدر الإمكان في مستشفيات العزل.

وأضاف مندور، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، وتسبب مشاكل كبيرة، لدرجة أن المريض يأتي إلينا في مستشفيات العزل، ويطلب أخذ دواء معين لعلاج فيروس كورونا، مثل "حقنة الديكساميثازون التي قرأ عنها على السوشيال ميديا، زمان لما كنت أديها لمريض، يقولي دي بتضرب المناعة، دلوقتي جاي يطلبها بالاسم".

وتابع: أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا، من المهم جدا ألا تتوتر، لأن ذلك عامل مهم وكبير على الحالة النفسية، ولا تذهب للصيدلية لأخذ أي دواء، لأن وزارة الصحة وضعت بروتوكول وتدرب عليه الطبيب، بأن كل حالة لها ظروفها، ويتم تقييمها، فالأعراض البسيطة والمتوسطة لها علاج معين، والحالات الشديدة هي من تحتاج للحجز في المستشفى.

واستكمل: أن 90% من الحالات، تحتاج إلى عدم التوتر وعدم اتباع تجربة أي شخص مر بالإصابة بكورونا، لأن الحالات تختلف عن بعضها، وهذا من الممكن أن يسبب مشاكل كبيرة، فضلا عن دواء الديكساميثازون، اكتشفوا أن له عامل جيد حاليا، لكن على المرضى الذين في آخر مراحل الخطر، وحالتهم متطورة.

وأكد، أن استخدام المضاد الحيوي لا يعالج الفيروس تماما، وليس له علاقة به، وإذا كان المريض حالته بسيطة، وتم إعطاءه مضاد حيوي أو شيء يقلل المناعة، فذلك عرضة أن يدخله العناية المركزة، "كان عندي مريض جاله نزيف بسبب أن واحد على الانترنت قاله على دواء سيولة يأخذه مع دواء الفيروس، والمريض في الأساس كان عنده مرض سيولة، ومكنش ينفع ياخد دواء للسيولة، لأنه سبب مشاكل كبيرة جداً، بالإضافة إلى أن الفيتامينات، لا تواجه الفيروس وتناول الفاكهة والجزر والفلفل الملون والليمون والحمضيات وممارسة الرياضة هام جدا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.