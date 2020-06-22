صور.. انطلاق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا بالغربية

أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، إشارة البدء لحملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وقال محافظ الغربية، إن الحملة تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار الفيروس.

ووجه "رحمي" خلال لقائه مع الشباب المتطوعين، بضرورة التواجد الدائم والمستمر أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين، مشيرًا إلى المساهمة في تنظيم دخول الطلاب، وحث أولياء الأمور على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار العدوى.

جدير بالذكر، أن الحملة بدأت أعمالها اليوم من خلال فريقين للتوعية والتطهير بمبنى ديوان عام محافظة الغربية، وجارى استكمال باقي المنشآت الحكومية خلال خطة زمنية محددة.