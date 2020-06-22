توريد 220 ألف طن قمح لصوامع وشون بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد القمح بالمواقع التي حددتها وزارة التموين حتى 15 يوليو المقبل.

ومنذ الثلاثاء الماضي، اقتصر توريد القمح في المحافظة على صومعة كوم أبوراضي بالواسطى، وشونتي سمسطا وإهناسيا، وشونة مطحن الواسطى، وصومعة الوادي 2 شرق النيل، حيث روُعى البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم بلغت 219 ألف و794 طن قمح، بنسبة قاربت 110% من المستهدف توريده هذا الموسم، لافتًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.