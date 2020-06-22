مصرع شخص بطلق ناري في خصومة ثأرية بأسيوط

لقي شخص من قرية بني رافع بمنفلوط مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري أثناء تواجده بأرضه الزراعية بقرية التتالية التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وذلك لخلافات ثأرية بين عائلته وعائلة أخرى بالقرية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع إطلاق أعيرة نارية بقرية التتالية، ووقوع متوفى.

وبالانتقال والإسعاف والفحص، تبين مقتل عبد النبى على عبد الرحمن، 37 سنة، من أبناء عائلة "الزرق" بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة "حمد" بقرية "بني رافع" التابعة لمركز منفلوط.

وأضافت التحريات أن الخصومة بين العائلتين نشأت منذ عام تقريبًا بسبب مشاجرة وقعت بينهما، وتوفى على إثرها أحد أبناء عائلة "حمد"، والتي تربص أبناؤها اليوم بالمجني عليه أثناء تواجده بأرضه الزراعية وأطلقوا عليه أعيره نارية أودت بحياته في الحال.

ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.