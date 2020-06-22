فيديو.. أحمد موسى: موقف مصر من ليبيا ورغبتها في الحل السلمي واضح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر من ليبيا واضح، وهو العمل نحو الحل السلمي والسياسي، وهو ما تم ترجمته في المبادرة المصرية التي تم إعلانها من القاهرة، بضرورة التفاوض السياسي، وحل الميليشيات المسلحة.

وأضاف موسى، خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اجتماع دار بين السفير الأمريكي خارج طرابلس مع فايز السراج، وتم التأكيد فيه على ضرورة الحل السياسي، وهو نفس الموقف المصري، وطالبت أمريكا السراج صراحة بوقف إطلاق النار.

وتابع موسى، أن أردوغان توغل 30 كيلومتر داخل سوريا رغم عدم وجود أي تهديد على تركيا، ويقوم بتغييرات في الداخل السوري، وهو غير مرحب به في سوريا، عكس الموقف المصري في ظل تأييد القبائل الليبية للموقف المصري، ومطالبتهم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتدخل المباشر مما يمنحنا شرعية، واذا حدث تحرك سيكون شرعيا في ظل التهديد المباشر.

وأوضح موسى، أن مصر مثل أي دولة لن تسمح بتهديد إرهابي على الحدود، مشيرا إلى أن الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، عضو تنظيم القاعدة في ليبيا، تتجاوز ثروته نصف مليار دولار.

وأشار موسى، إلى أن الخونة والإرهاببين في القنوات الإرهابية يمدحون أردوغان، لغزوه دول أخرى، ويتحدثون الآن عن مصر التي تدافع عن أمنها القومي.