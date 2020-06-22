استشاري نفسي: امتحانات الثانوية العامة وضعها استثنائي على عكس كل عام

قال الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، إن هذا العام لدينا "بعبعين" الثانوية العامة وفيروس كورونا، وهما مرعبين وحقيقيين وواقعين، ويجب إعطائهم الاعتبار، وعدم الاستهانة بهما، لافتا إلى أن زيادة التوتر لدى طلاب الثانوية العامة، جاء منذ شهر رمضان، وبداية استعدادهم للامتحانات، وظهرت بعض الأعراض عليهم مثل الأكل، الترجيع، ارتفاع أو انخفاض الضغط، اضطرابات النوم، الشكوى من عدم استطاعة الحفظ والمذاكرة.

وأضاف القط، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنه يجب أن نعرف أن الثانوية العامة هذا العام، وضعها استثنائي، على عكس كل عام، ويجب التعامل معها بطريقة مختلفة.

وتابع: أنه يجب على أولياء الأمور، استيعاب حجم القلق والضغط النفسي، الذي يمر به أبنائهم، وأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ما كانوا يفعلونه في السنوات السابقة، ونحتاج لقبول الواقع كما هو، وأن حبس الأبناء في البيت لكي يستطيعوا المذاكرة، نظرا لانتشار كورونا، فهم بالفعل محبوسين فنحتاج إلى أن نخرجهم، والسماح لهم بدرجة من الحرية والخروج للشارع، لأن ذلك سيقلل من التوتر الذين يعيشون فيه.