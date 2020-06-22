أمين الأعلى للآثار: نستعد لعودة السياحة بمنتهى الحزم

كشف الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار، استعدادات عودة السياحة في مصر، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة قرارات في منتهى الأهمية.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه تقرر تعقيم المناطق الأثرية والمتاحف، قبل دخول السياح وقياس درجات الحرارة للعاملين والزائرين، ومسافات بينية محددة، بملصقات على الأرض، ووجود اشتراطات لارتداء كل العمال كمامات، ووجود مطهرات في كل مكان.

وأشار إلى أنه في حالة زيادة الفوج السياحي عن 5 أفراد، سيقوم المرشد السياحي بإرشادهم عن طريق السماعات، كما يحدث في المتحف المصري.

وتحدث وزيري، عن اكتشافات جديدة بطريق الكباش بالأقصر، الحفريات التي حدثت في منطقة نجع أبوعصبة والذي تم نقل الأهالي منه لمكان آخر، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا وجود سور من العصر الروماني، وأفران لحرق مواسير الفخار المخصصة لنقل المياه.

وتوقع وزيري، اكتشاف مساكن العمال الذين بنوا طريق الكباش، ومعبد الكرنك داخل منطقة نجع أبوعصبة، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا اليوم، كبش رملي على عمق 2.5 متر بحالة جيدة.

وأشار وزيري، إلى أن القطع الأثرية المنقولة سيتم نقلها للمخازن والصالح منها للعرض المتحفي، وأن أفران الحرق سيتم تركها في مكانها كمزار سياحي، لافتًا إلى تطوير منطقة طريق الكباش، وضع كبائن كاستراحات ودورات مياه للسياح نظرًا لأن طول الطريق 2700 متر.