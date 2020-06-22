اللجنة العلمية لعلاج كورونا: تجارب "إيفرمكتين" مبشرة مع الفيروس

قال الدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا، إن مصر تجرب عقار قديم من موجود الثمنانييات، يتم استخدامه في علاج الطفيلات والديدان، ومصر في إطار تجرية سريرية ضخمة لهذا العقار على مصابي فيروس كورونا، تقام على مرحلتين.

وأشار شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن المرحلة الأولى، يتم تجربتها على مجموعة من المرضى والمصابين في أحد مستشفيات العزل، وفي حال التأكد من أمان العقار، ومدى فاعليته، يتم طرحها على المرحلة الثانية، بأعداد أكبر تصل من 300 لـ3000 مريض بأكثر من محافظة، ويتم اعتماد نتائجه سلبا إو إيجابا.

وأضاف أن التجربة بدأت فعلا من حوالي أسبوعين، والنتائج مبشرة لكنها غير مؤكدة، وهناك بعض الحالات تحولت من إيجابي لسلبي في 3 أيام، ولكن في حال الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم الإعلان عن النتائج المبهرة، شارحا أن العقار مخصص لعلاج الفيروس، ويتم تجربة على الحالات المتوسطة التي احتاجت اللجوء للمستشفى.

وتابع شوقي، أن عقار إيفرمكتين تمت تجربته معمليا، وقضى على فيروس كورونا خلال 48 ساعة خارج جسم الإنسان، وكان لابد من الانتقال للمرحلة الثانية والثالثة للتجارب، موضحا أن عقار السوفالدي، وزارة الصحة والتعليم العالي لم تقوم بالتجارب عليه.