مستشار وزير الصحة: الإعلان عن نتائج علاج كورونا بالبلازما قريبا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون البحوث، إن هناك 11 تجربة إكلينيكية على مستوى العالم للوصول إلى لقاحات فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن لقاح أكسفورد هو الأقرب إلى الإنتاج الفعلي، ونحن الآن في مرحلة التجارب على البشر، وليس هناك عقار أو علاج فعال ضد فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "التجارب على كورونا فيها جزء خادع، والمرضى الذين لا يعانون من أي أمراض مزمنة، تكون نسب الشفاء لديهم 96%، وهذه النسبة الكبيرة لا تعني أن العلاج هو الفعال، لأن الأصل هو أن يشفى المريض لأن نسب الشفاء عالية".

وتابعت: "يجب الحفاظ على الحالة المناعية والسيطرة على أي أمراض مزمنة منعًا لتفاقم الوضع إذا أصيب الشخص بفيروس كورونا".

وواصلت: "عقار أكسفورد تجاوز مرحلة الفاعلية وقارب على الانتهاء من مرحلة تجارب الأمان، ومصر تعمل على نقل الخبرات والإنتاج المحلي أو عقد شراكات مع شركات ودول معينة، وأهم شيء يؤثر على تحسن الحالة هو وضع الحالة الصحية والمناعية للشخص قبل المرض".

وأتمت: "نحن على وشك الانتهاء من تجارب العلاج بالبلازما، وهذه النتائج تعتمد على مرحلة تلقي العلاج، وبلازما كل المتعافين ليست بالشرط تسمح بالاستخدام، وسنعلن عن نتائجها المؤكدة قريبًا".