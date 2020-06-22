نقابة تمريض بني سويف تكرم أعضائها المتعافين من كورونا

كرمت الدكتورة دعاء ثابت نقيب التمريض ببني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعضاء هيئة التمريض المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات الحميات، وبني سويف التخصصي، والتأمين الصحي.

وقالت نقيب تمريض بنى سويف، إن تكريم أعضاء الهيئة الطبية من رئيسات ووكيلات وعضوات التمريض، اللائي تعافين من الإصابة بكورونا، يأتي تقديرًا لدورهن في مكافحة الفيروس الذي أصابهُن ضمن الآلاف من المرضى من أبناء مصر.

وأكدت نقيبة التمريض ببني سويف، أن الدور البطولي لعضوات التمريض، لا يقل عن دور المحاربين في ساحات القتال وفي المعارك الحربية.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المنظومة الصحية بقيادة الدكتورة هالة زايد، تشدد على أهمية دور التمريض في التعامل مع الفيروس وتداعياته، مشيدًا بدور الوزارة في دعم القطاع بكل احتياجاته.