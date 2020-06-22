"كورونا": أول شهيد للجيش الأبيض في أسيوط.. وتعافي 38 حالة بـ"عزل قها وإسنا"

استمر نزيف الخسائر فى صفوف الجيش الأبيض بالمستشفيات المخصصة للعزل، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فضلاً عن تسجيل إصابات جديدة فى مختلف المحافظات، وسط مبادرات أهلية لتوفير المستلزمات الطبية ومساعدة المصابين الموضوعين رهن العزل المنزلى.

وأعلن مستشفى قها للعزل تعافى 9 حالات بعد ظهور نتائج التحاليل التى أكدت سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، وأشار الدكتور محمود حسب الله، رئيس الفريق الطبى السابع، إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 281 متعافياً منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى أن الفريق الطبى يواصل العمل ليل نهار من أجل راحة المرضى، فيما دشن شباب قرية «العبادلة»، بمدينة طوخ مبادرة لتوفير الكمامة لكل مواطن بعد التعاون مع كل صيدليات القرية، وعلاج كل حالات الاشتباه بالفيروس مجاناً دون تفرقة بين غنى أو فقير وشجعوا حالات الاشتباه بالقرية على العزل المنزلى بتعويضهم عن الأضرار التى يتكبدونها أثناء فترة العزل.

وخرجت 6 حالات من مستشفى إسنا المخصص للعزل بالأقصر، بعد تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ«pcr»، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة، وبهذا الرقم يصل عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى أكثر من 700 متعافٍ منذ تخصيصه لعزل المصابين، كما أعلن مستشفى الأقصر العام، وسط المحافظة، خروج 23 حالة بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، مرتين متتاليتين.

٧٠ متعافياً يغادرون "عزل الشرقية"

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن٧٠ حالة خرجت من مستشفيات العزل بالمحافظة ليصل بذلك إجمالى عدد حالات التعافى إلى ١٣٤١ منذ بدء الجائحة، وأضاف وكيل الوزارة أن الحالات خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، وجرى التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وفى أسوان، وزع أعضاء حملة «معاً ضد الكورونا»، الشيكولاتة والعصائر على المارة فى الشوارع الرئيسية والفرعية احتفالاً بتعافى الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة المحافظ والمشرفة على أنشطة الحملة، وقال إبراهيم العجمى، المنسق العام للحملة، إنها كانت تتابع أنشطة الحملة حتى أثناء فترة العزل المنزلى، فهى إحدى أهم الركائز الرئيسية فى الحملة وتوجيهاتها كانت لها الدافع الأكبر فى تنفيذ الأنشطة الخاصة بالعمل الميدانى، فيما دشنت نقابة الأطباء فى أسوان بالتعاون مع مديرية الصحة وشركات الأدوية مبادرة لتوزيع 250 علبة مستلزمات طبية ومطهرات متنوعة على مستشفيات العزل، وقال الدكتور حسام عبدالفهيم، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن المبادرة تهدف إلى دعم المنشآت الصحية والمستشفيات عن طريق توفير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه.

وفى أسيوط، نعى الدكتور محمد على رسلان، أمين عام نقابة الأطباء، دكتور مايكل وجيه يوسف أول شهيد كورونا من الجيش الأبيض بالمحافظة، إثر إصابته بالفيروس أثناء تأدية عمله بالمستشفى العام، حيث يعمل مديراً لقسم الطوارئ وهو أب لأربعة أطفال أعمارهم ما بين ثلاث وثمانى سنوات، أخذ على عاتقه جمع الواقيات وتوزيعها على مستشفيات العزل، والمستشفيات المركزية ولم يتأخر يوماً عن مساعدة أى زميل أو مريض، وكان حريصاً أشد الحرص على العمليات المجانية، كما أنه أجرى العديد من العمليات دون مقابل داخل المستشفى وخارجه، ومع بدء الحظر كان يقوم بتوصيل زملائه بسيارته الخاصة، حتى أصيب أثناء تأدية عمله وتوفى إثر إصابته.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تسجيل 6 حالات جديدة بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى 207 حالات، بينها 13 حالة وفاة، وأكد «الزملوط» تسجيل 6 حالات فى مركزين بواقع 5 حالات فى مركز الداخلة وحالة واحدة بمدينة الخارجة، وشدد المحافظ فى بيان صحفى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا فى حالات الضرورة القصوى، والالتزام أيضاً بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل بالأماكن العامة.