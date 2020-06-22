فيديو.. حادث الطعن غرب لندن يحيي دعوات تشديد العقوبات بحق الإرهابيين

هز حادث طعن إرهابي بريطانيا، فتمت مهاجمة أشخاص في حديقة بمنطقة ريدينغ غرب لندن، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وجرح 3 آخرين، في حادثة تعيد إلى الواجهة من جديد الجدل بشأن تشديد قوانين اللجوء والعقوبة السجنية، بحق المتهمين في قضايا إرهابية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن هذه العملية أحيت الدعوات التي تُطالب بتشديد قوانين اللجوء، وكذلك الدفع بقوانين جديدة بشأن العقوبة السجنية، مع تكرر حوادث مماثلة، إما لإرهابيين لم يقضوا عقوبتهم السجنية وإما للاجئين، فالشرطة البريطانية كشفت عن أن من قام بالحادث شخصًا ليبيًا، يدعى خيري سعد الله يبلغ من العمر 25 عاما.

وأكد التقرير، أن سعد الله كان معروفا للشرطة، وقضى 12 شهراً على الأقل في السجن بسبب جرائم بسيطة، وهذه الجرائم غير مرتبطة بالإرهاب ولكن مرتبطة بالعنف، وعادةً ما يتم ترحيل طالبي اللجوء المدانين في المملكة المتحدة إلى بلدانهم، لكن يعتقد أن المشتبه به في اعتداء ريدينغ ظل في بريطانيا بسبب النزاع في ليبيا.