نادية مصطفى تحيي الذكرى السنوية التاسعة لوفاة دينا هاني شاكر

شاركت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها بفيس بوك، الفنان هاني شاكر، في إحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة ابنته.

وكتبت نادية: "الذكرى السنوية التاسعة لأرق وأغلى الناس: دينا هانى شاكر، كل سنة ودينا فى أعلى منازل الجنة، بصحبة رسول الله، وجميع الأنبياء والصديقين والشهداء، اللهم إنها صبرت على البلاء، ولم تجزع، فامنحها درجة الصابرين، الذين يوفون أجورهم بغير حساب، فإنك القائل إنما يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب، اللهم إنى أشهد بأن والدها ووالدتها أيضا، كانوا من الصابرين على ابتلاء فراقها، فوفهم يارب أجرهم بغير حساب، وعوضهم بكل الخير، وأسعد قلوبهم بمجدى ومليكه، ووفقهم وأحفظهم من كل شر، وأجعلهم قرة أعين لهم يارب، وحشتينى يادندونة أوى، نسالكم الدعاء والفاتحة".