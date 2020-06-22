في ذكرى رحيلها: هاني شاكر لابنته: الدنيا من غيرك ملهاش طعم

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة اليوم، إلى ابنته دينا، في ذكرى رحيلها في مثل هذا اليوم 22 يونيه من عام 2011، بعد صراع مع المرض، تاركة طفليها التوأم مجدي ومليكة.

ونشر "شاكر" رسالته عبر موقع التواصل "فيس بوك"، مصحوبة بصورة نجلته دينا، قال فيها: "حبيبة قلب بابا، دينا توأم روحي وحشتيني قوووووي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح".

وأضاف "شاكر"، بقوله "إنتي أخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبة إلا الذكريات وأحلى حاجة في الدنيا مجدي و مليكة، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة، إحنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلى وأغلى ملاك شافته عيني".