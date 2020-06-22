إزالة إشغالات أبراج الحمام وعشش الدواجن والكلاب بضواحي بورسعيد

أزالت الحملة المكبرة لازالة المبانى المخالفة ببورسعيد برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى أبراج الحمام وعشش تربية الدواجن والكلاب فوق أسطح العمارات بعدد من مناطق الحى حيث واصلت إدارة شئون البيئة بالحي المرور الميدانى على عدد من المناطق لرصد وإزالة المخالفات البيئية ففى منطقه السلام الجديد تم ازاله برج حمام وعشه لتربية الكلاب فوق سطح عمارتى 97/98 وفى منطقة التوكيلات الملاحيه تم إزالة برج حمام فوق سطح عمارة 2 بالمنطقة.

كما تابع أعمال الحملة المجمعة لإزالة اشغالات المحال العامة والباعة الجائلين وتشميع المحال المخالفة بعدد من مناطق الحى حيث قامت الحمله بإزالة إشغالات المحال العامة بسوق الإسراء الجديد والتنبيه على صاحبة مطعم وسوبر ماركت بالالتزام بالمساحات القانونية المرخص لهما بها واستكمال إجراءات الترخيص على أن يتم المرور عليهم مرة أخرى لمتابعة الإلتزام بهذه التعليمات وفى حال عدم الإلتزام يتم اتخاذ إجراءات بالغلق كما قامت الحملة بازالة إشغالات أحد التروسيكلات بمحيط ممشى الإسراء الجديد ومصادرة أنبوب غاز منه لمنع وقوفه بالمكان.

كما قامت الحملة بازالة إشغالات الباعه الجائلين بمحيط نادى الغزل ومصادرة 3 موازين لمنع وقوفهم بالمكان كما قامت ادارتى الحجز الإدارى والرخص بتشميع محل بسوق منطقة السيد متولي لمخالفته شروط الترخيص والتنبيه عليه بسرعه القيام بإنهاء إجراءات الترخيص كما تم التنبيه على أصحاب المحال المرخصة بعدم السماح بوقوف سيارات النقل أمام المحال الخاصة بهم حيث أن المكان ليس مخصصا سوقا للحرفيين.

وتابع أيضا أعمال الحملة الموسعة لرصد المخالفات البيئية ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الحى حيث قامت إدارة تحسين البيئة بالحي بالمرور الميدانى على عدد من مناطق الحى لمتابعة شكاوى المواطنين ورصد المخالفات البيئية ففى منطقه المطحن الآلى تم معاينه شكوى لإزالة أسباب شكوى بوجود تراكم للقمامه والمخلفات خلف سور المطحن وتم الإبلاغ بالشكوى وحضور معدات الحى وجارى العمل فى إزالة تجمعات القمامة والرتش لبدء العمل في إنشاء مخبز تابع للمطحن وفى منطقة العشر عمارات تم إزالة أسباب شكوى خاصة بوجود تجمع البقر والجاموس والخيل.

وتم التنبيه على صاحبهم بالازاله وقام بالاستجابة وإزالة أسباب الشكوى كما تم إزالة عدد من إلاشغالات فوق عدد من البالوعات لبدء تسليكها وعلاج مشكلات الصرف بالمنطقة وفى منطقة النصر تم إزالة تجمعات للمياه حول محيط مسجد أنس بن مالك بالمنطقة وفى منطقة اللبانه الجديدة تم إزالة أسباب شكوى بوجود تجمع لمياه الصرف الصحي والقمامة حول محيط عماره 33 كما تم إبلاغ مدير شئون البيئة لتحرير محاضر لسكان العماره لالقائهم القمامة والمخلفات بمنور العمارة مما أدى إلى طفح المياه.

شدد اللواء أحمد قاسم على استمرار متابعه هذه الحملات ورصد كافه المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها والعمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين.